Dow-Aktie legt zweistellig zu: Ergebnis trotz Umsatzrückgang besser als erwartet
Der US-Chemiekonzern Dow hat im dritten Quartal 2025 ein besser als erwartetes Ergebnis vorgelegt, obwohl das schwache Marktumfeld weiterhin auf Umsatz und Margen drückt.
Werte in diesem Artikel
• Dow weiter mit rückläufigem Umsatz
• Ergebnisrückgang aber deutlich begrenzt
• Konzern sieht erste Anzeichen einer Stabilisierung in Kernmärkten
Dow erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von rund 9,97 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dies entspricht einem Rückgang von etwa acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten zwar weniger Umsatz erwartet, im Vorfeld aber nur mit einem Rückgang auf etwa 10,19 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Positiv überraschen konnte Dow jedoch beim Gewinn: Der bereinigte Verlust je Aktie (Adjusted EPS) belief sich auf -0,19 US-Dollar, womit das Unternehmen die Konsensschätzung von -0,30 US-Dollar klar übertraf. Auf GAAP-Basis verbuchte Dow einen Nettogewinn von etwa 124 Millionen US-Dollar, nach 240 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel auf rund 180 Millionen US-Dollar - deutlich weniger als im Vorjahr (641 Millionen US-Dollar), aber angesichts des rückläufigen Preisniveaus in vielen Segmenten besser als befürchtet. Gleichzeitig konnte der Konzern seinen operativen Cashflow dank verbesserter Effizienz und Kostenkontrolle auf 1,1 Milliarden US-Dollar steigern.
Kostendisziplin trägt Früchte
Konzernchef Jim Fitterling hob in der Telefonkonferenz hervor, dass strikte Kostendisziplin und operative Effizienz maßgeblich dazu beigetragen hätten, den Ergebnisrückgang zu begrenzen. "Wir haben in einem weiterhin herausfordernden Umfeld geliefert und sehen erste Anzeichen einer Stabilisierung in unseren Kernmärkten", sagte Fitterling laut "Seeking Alpha" im Rahmen des Earnings Calls.
Positiv hätten sich zudem neue Produktionskapazitäten an der US-Golfküste ausgewirkt, insbesondere im Bereich Polyethylen und Alkoxylate. Diese Investitionen sollen Dow langfristig helfen, die Margen zu stabilisieren und die Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten zu verringern.
Branchenumfeld bleibt schwierig
Trotz dieser operativen Fortschritte bleibt die Lage in der globalen Chemieindustrie angespannt. Schwache Nachfrage aus Europa und China, gepaart mit anhaltendem Preisdruck bei Kunststoffen und Grundchemikalien, belasten weiterhin das Geschäft.
Laut "Reuters" sprach das Management von einem "herausfordernden makroökonomischen Umfeld", das insbesondere in der Verpackungs- und Bauchemie für Zurückhaltung bei Kunden sorge. Analysten von "Zacks Research" betonten, dass die niedrigeren Verkaufspreise den Umsatz stärker drückten, als es die Volumensteigerungen kompensieren konnten.
Verhaltener Ausblick auf das vierte Quartal
Für das Schlussquartal des Jahres blieb das Management vorsichtig. So erwartet Dow einen Umsatz von rund 9,4 Milliarden US-Dollar, was erneut leicht unter den Markterwartungen liegt. Langfristig setzt der Konzern auf Effizienzprogramme, eine Diversifizierung des Produktportfolios und Investitionen in emissionsärmere Technologien. Fitterling betonte, dass Dow "gut positioniert" sei, sobald die globale Nachfrage im Industriesektor wieder anziehe.
Dow-Aktie springt nach Zahlen an
Anleger reagierten dennoch positiv. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse stieg die Dow-Aktie im Donnerstagshandel an der NYSE letztlich um 12,95 Prozent auf 24,50 US-Dollar. Nachbörslich zeigte sie sich bei 24,50 US-Dollar (-0,04 Prozent) stabil.
Investoren honorierten vor allem die geringeren Verluste und die Aussicht auf eine operative Stabilisierung in den kommenden Quartalen. Trotz der positiven Reaktion liegt der Aktienkurs seit Jahresstarkt jedoch mit deutlichen 38,92 Prozent im Minus - ein Zeichen dafür, dass Anleger auf eine nachhaltige Erholung der Chemienachfrage warten.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Dow und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dow
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dow
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Dow News
Bildquellen: Bill Pugliano/Getty Images
Nachrichten zu Dow Inc
Analysen zu Dow Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.04.2024
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2023
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.2021
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.2021
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2020
|Dow Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.04.2024
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2023
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.2019
|Dow Market Perform
|BMO Capital Markets
|05.04.2019
|Dow Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.06.2021
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.2021
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2020
|Dow Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.2019
|Dow Equal-Weight
|Morgan Stanley
|19.07.2019
|Dow Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.04.2019
|Dow Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dow Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen