AKTIEN IM FOKUS 2: Friedrich Vorwerk stark nach Zahlen - Treiben MBB auf Rekord

26.01.26 12:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
93,50 EUR 4,40 EUR 4,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MBB SE
213,50 EUR 15,50 EUR 7,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurse, Experten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FRIEDRICH VORWERK sind am Montag nach Geschäftszahlen mit 94 Euro auf das höchste Niveau seit November geklettert. Mit zwischenzeitlich fast 6 Prozent Kursplus trieben sie auch die Papiere des Mutterkonzerns MBB (MBB SE) an, die mit 217,50 Euro ein Rekordhoch erreichten. Dabei gewannen diese fast 9 Prozent.

MBB legte zudem ebenfalls Eckdaten vor. Die Beteiligungsgesellschaft profitierte auch vom starken Abschneiden von Aumann und Delignit.

Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat nach einem kräftigen Schlussspurt seine eigenen Ziele für das vergangene Jahr übertroffen. "Die hervorragende Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in einer historisch starken Kapitalausstattung wider", wie die Niedersachsen schrieben. Der vollständige Geschäftsbericht folgt Ende März.

Der gegenüber dem Vorjahr etwas gesunkene Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 ist für den Experten Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler keine Überraschung. Das Unternehmen könne es sich erlauben, bei Neuaufträgen wählerisch zu sein, schrieb er. Sollte der Auftragsbestand weiter sinken, werde man wieder mehr neue Orders annehmen.

Für besonders bemerkenswert hält Demeter den immensen Anstieg der Nettoliquidität. Aber auch die stark gestiegene Mitarbeiterzahl sei ein gutes Zeichen./ag/la/jha/

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

DatumMeistgelesen
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

DatumRatingAnalyst
10:46FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
20.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
04.11.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.07.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2024FRIEDRICH VORWERK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.11.2023FRIEDRICH VORWERK HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
10:46FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
27.11.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
21.10.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.

