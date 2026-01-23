FRIEDRICH VORWERK Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Eckzahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe das Rekordjahr 2025 stark abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marge habe deutlich über dem Unternehmensziel gelegen, hob der Analyst hervor./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
93,50 €
|Abst. Kursziel*:
-27,27%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
93,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,12%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
