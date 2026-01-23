DAX 24.808 -0,4%ESt50 5.932 -0,3%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 73.978 +1,4%Euro 1,1860 -0,2%Öl 65,81 -0,7%Gold 5.089 +2,1%
FRIEDRICH VORWERK Aktie

93,30 EUR +6,20 EUR +7,12 %
Marktkap. 1,77 Mrd. EUR

KGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN A255F1

ISIN DE000A255F11

Symbol FDVWF

Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Underperform

10:46 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Underperform
FRIEDRICH VORWERK
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Eckzahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe das Rekordjahr 2025 stark abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marge habe deutlich über dem Unternehmensziel gelegen, hob der Analyst hervor./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
93,50 €		 Abst. Kursziel*:
-27,27%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
93,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,12%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

10:46 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
20.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
04.11.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

dpa-afx Eigene Ziele übertroffen FRIEDRICH VORWERK-Aktie stark: Umsatz und Ergebnis legt 2025 deutlich zu FRIEDRICH VORWERK-Aktie stark: Umsatz und Ergebnis legt 2025 deutlich zu
dpa-afx ROUNDUP: Friedrich Vorwerk legt 2025 deutlich zu - MBB profitiert
dpa-afx MBB-Aktie hebt ab: Umsatz und Ergebnis in 2025 verbessert
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Friedrich Vorwerk stark nach Zahlen - Treiben auch MBB an
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus
EQS Group EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit 704 Mio. € Umsatz und einer EBITDA-Marge von 23,2% deutlich
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone
TraderFox Stocks in Action: ASML, Ryanair, Befesa, Friedrich Vorwerk, Scout24
EQS Group EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK generates revenues of €704 million in the 2025 fiscal year with an EBITDA margin of 23.2%, thus significantly exceeding the forecast
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
