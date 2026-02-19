Hot Stocks heute: Ölpreis bleibt hoch - USA greifen ein | Tech-Exportbeschränkungen, starke Industrie & Friedrich Vorwerk im Fokus

Podcast

Der Krieg mit dem Iran hält die Märkte weiter in Atem. Der Ölpreis bleibt hoch und zwingt die USA zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Indische Raffinerien dürfen vorübergehend wieder russisches Öl kaufen, um den Weltmarkt zu stabilisieren. Gleichzeitig steigen die Renditen am Anleihemarkt - ein Warnsignal für Inflation und die hohe US-Verschuldung.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Öl, KI-Tech und Friedrich Vorwerk. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.