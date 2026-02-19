DAX23.736 -0,3%Est505.750 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,9%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.912 -0,2%Euro1,1581 -0,2%Öl87,70 +4,0%Gold5.089 +0,1%
Hot Stocks heute: Ölpreis bleibt hoch - USA greifen ein | Tech-Exportbeschränkungen, starke Industrie & Friedrich Vorwerk im Fokus

06.03.26 11:28 Uhr
Hot Stocks heute: Ölpreis bleibt hoch - USA greifen ein | Tech-Exportbeschränkungen, starke Industrie & Friedrich Vorwerk im Fokus | finanzen.net

Der Krieg mit dem Iran hält die Märkte weiter in Atem. Der Ölpreis bleibt hoch und zwingt die USA zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Indische Raffinerien dürfen vorübergehend wieder russisches Öl kaufen, um den Weltmarkt zu stabilisieren. Gleichzeitig steigen die Renditen am Anleihemarkt - ein Warnsignal für Inflation und die hohe US-Verschuldung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
83,30 EUR 2,10 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Öl, KI-Tech und Friedrich Vorwerk. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

