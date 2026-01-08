DAX 25.212 +0,3%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.506 +0,5%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.622 +0,6%Bitcoin 78.106 +0,1%Euro 1,1626 -0,3%Öl 63,36 +1,1%Gold 4.511 +0,8%
Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck
Die Beryllium-Festung: Ohne Materion hätte die USA ein ernsthaftes Problem. Das Unternehmen ist ein unersetzlicher Partner für Pentagon und Chip-Giganten. Die Beryllium-Festung: Ohne Materion hätte die USA ein ernsthaftes Problem. Das Unternehmen ist ein unersetzlicher Partner für Pentagon und Chip-Giganten.
FRIEDRICH VORWERK Aktie

84,70 EUR -0,70 EUR -0,82 %
STU
Marktkap. 1,77 Mrd. EUR

KGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN A255F1

ISIN DE000A255F11

Symbol FDVWF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

FRIEDRICH VORWERK Buy

15:41 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Spezialanlagenbauer dürfte 2026 erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum erzielen, nachdem das Unternehmen im abgelaufenen Jahr ein Umsatzwachstum von rund 35 Prozent verzeichnet habe, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,10 €		 Abst. Kursziel*:
23,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,97%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

15:41 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
04.11.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
28.08.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

