DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Nemetschek-Aktie gefragt: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert Nemetschek-Aktie gefragt: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FRIEDRICH VORWERK Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
90,70 EUR -0,90 EUR -0,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,86 Mrd. EUR

KGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A255F1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A255F11

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDVWF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

FRIEDRICH VORWERK Buy

08:16 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Buy
Aktie in diesem Artikel
FRIEDRICH VORWERK
90,70 EUR -0,90 EUR -0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieinfrastruktur-Ausrüster habe im dritten Quartal locker die Erwartungen übertroffen und daraufhin ein zweites Mal in diesem Jahr den Ausblick erhöht, schrieb Lasse Stueben in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen arbeite seinen Auftragsbestand weiterhin effizienter ab als ursprünglich erwartet. Positiver beurteilt er jetzt die mittelfristigen Margenaussichten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
91,50 €		 Abst. Kursziel*:
14,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,77%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

08:16 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
28.08.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.25 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Start in Grün
finanzen.net FRIEDRICH VORWERK-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie
finanzen.net Führungskraft schlägt FRIEDRICH VORWERK-Anteile los
EQS Group EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Dr. Julian Deutz, Verkauf
EQS Group EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Verkauf
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Dr. Julian Deutz, sell
EQS Group EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, sell
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
FRIEDRICH VORWERK zu myNews hinzufügen