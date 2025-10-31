FRIEDRICH VORWERK Aktie
Marktkap. 1,86 Mrd. EURKGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
FRIEDRICH VORWERK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieinfrastruktur-Ausrüster habe im dritten Quartal locker die Erwartungen übertroffen und daraufhin ein zweites Mal in diesem Jahr den Ausblick erhöht, schrieb Lasse Stueben in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen arbeite seinen Auftragsbestand weiterhin effizienter ab als ursprünglich erwartet. Positiver beurteilt er jetzt die mittelfristigen Margenaussichten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
91,50 €
|Abst. Kursziel*:
14,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,77%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|08:16
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.21
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.24
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.11.23
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA