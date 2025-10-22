Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Die Kursrally von FRIEDRICH VORWERK und dessen Großaktionär MBB geht am Mittwoch weiter.
Anschlusskäufe trieben beide Titel so hoch wie nie zuvor. FRIEDRICH VORWERK stiegen in der Spitze bis auf 109,20 Euro, damit bauten sie ihr Plus in dieser Woche auf fast 37 Prozent aus. Zuletzt flaute die Dynamik etwas ab und das Kursplus belief sich via XETRA noch auf 7,97 Prozent, womit sie 108,40 Euro kosteten. MBB legten um 2,9 Prozent auf 189,90 Euro zu.
Mit einem Zuwachs von 286 Prozent seit Jahresanfang sind FRIEDRICH VORWERK unter allen Aktien aus dem Dax, MDax und SDax der stärkste Wert. Der Anlagenbauer für Energieinfrastruktur hatte am Vortag erneut die Prognose angehoben. Davon profitiert die Beteiligungsgruppe MBB, sie hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von FRIEDRICH VORWERK und hatte die Jahresziele am Dienstag ebenfalls erhöht.
Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler erwartet in den kommenden Jahren bei FRIEDRICH VORWERK eine weiter anziehende Umsatzdynamik. Sein Bewertungsmodell passte er an die starken Quartalsergebnisse und die erhöhten Jahresziele an, das Kursziel hob er auf 116 Euro an.
/ajx/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf FRIEDRICH VORWERK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FRIEDRICH VORWERK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere FRIEDRICH VORWERK News
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2021
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2024
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.11.2023
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen