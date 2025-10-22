DAX24.331 ±0,0%Est505.685 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,12 +0,8%Gold4.078 -1,1%
Rally geht weiter

Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf

22.10.25 12:23 Uhr
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf

Die Kursrally von FRIEDRICH VORWERK und dessen Großaktionär MBB geht am Mittwoch weiter.

Anschlusskäufe trieben beide Titel so hoch wie nie zuvor. FRIEDRICH VORWERK stiegen in der Spitze bis auf 109,20 Euro, damit bauten sie ihr Plus in dieser Woche auf fast 37 Prozent aus. Zuletzt flaute die Dynamik etwas ab und das Kursplus belief sich via XETRA noch auf 7,97 Prozent, womit sie 108,40 Euro kosteten. MBB legten um 2,9 Prozent auf 189,90 Euro zu.

Mit einem Zuwachs von 286 Prozent seit Jahresanfang sind FRIEDRICH VORWERK unter allen Aktien aus dem Dax, MDax und SDax der stärkste Wert. Der Anlagenbauer für Energieinfrastruktur hatte am Vortag erneut die Prognose angehoben. Davon profitiert die Beteiligungsgruppe MBB, sie hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von FRIEDRICH VORWERK und hatte die Jahresziele am Dienstag ebenfalls erhöht.

Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler erwartet in den kommenden Jahren bei FRIEDRICH VORWERK eine weiter anziehende Umsatzdynamik. Sein Bewertungsmodell passte er an die starken Quartalsergebnisse und die erhöhten Jahresziele an, das Kursziel hob er auf 116 Euro an.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

