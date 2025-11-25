FRIEDRICH VORWERK Aktie
Marktkap. 1,65 Mrd. EURKGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
FRIEDRICH VORWERK Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Management des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoff habe sich zuversichtlich gezeigt sowie einen starken Jahresabschluss in Aussicht gestellt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gestützt werde dies durch eine robuste Umsetzung der Unternehmensstrategie und eine gesunde Projektpipeline./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
84,10 €
|Abst. Kursziel*:
-19,14%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
83,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,56%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|15:16
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
