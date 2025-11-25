DAX 23.778 +0,2%ESt50 5.655 +0,0%MSCI World 4.375 +0,1%Top 10 Crypto 12,32 -0,4%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.369 +0,4%Euro 1,1595 +0,0%Öl 63,21 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
FRIEDRICH VORWERK Aktie

Marktkap. 1,65 Mrd. EUR

KGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN A255F1

ISIN DE000A255F11

Symbol FDVWF

Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Underperform

15:16 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Underperform
Aktie in diesem Artikel
FRIEDRICH VORWERK
83,50 EUR -0,60 EUR -0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Management des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoff habe sich zuversichtlich gezeigt sowie einen starken Jahresabschluss in Aussicht gestellt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gestützt werde dies durch eine robuste Umsetzung der Unternehmensstrategie und eine gesunde Projektpipeline./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
84,10 €		 Abst. Kursziel*:
-19,14%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
83,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,56%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

15:16 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
04.11.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
28.08.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

