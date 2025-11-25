Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Underperform

15:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Management des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoff habe sich zuversichtlich gezeigt sowie einen starken Jahresabschluss in Aussicht gestellt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gestützt werde dies durch eine robuste Umsetzung der Unternehmensstrategie und eine gesunde Projektpipeline./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK