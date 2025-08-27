Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Underperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Friedrich Vorwerk zwar von 60 auf 64 Euro angehoben, die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers aber nach ihrer "beachtlichen Rally" von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Nach der langen "Underperformance" der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Friedrich Vorwerk erwarten sie aber Gewinnmitnahmen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK