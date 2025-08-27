FRIEDRICH VORWERK Aktie
Marktkap. 1,5 Mrd. EURKGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
FRIEDRICH VORWERK Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Friedrich Vorwerk zwar von 60 auf 64 Euro angehoben, die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers aber nach ihrer "beachtlichen Rally" von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Nach der langen "Underperformance" der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Friedrich Vorwerk erwarten sie aber Gewinnmitnahmen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
74,70 €
|Abst. Kursziel*:
-14,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
70,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,83%
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
