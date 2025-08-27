DAX 24.046 -0,4%ESt50 5.393 +0,2%Top 10 Crypto 16,19 +1,2%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 96.977 +1,6%Euro 1,1639 +0,0%Öl 67,49 -0,5%Gold 3.393 -0,1%
Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt
Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
FRIEDRICH VORWERK Aktie

70,20 EUR -3,50 EUR -4,75 %
STU
Marktkap. 1,5 Mrd. EUR

KGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN A255F1

ISIN DE000A255F11

Symbol FDVWF

Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Underperform

08:01 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Friedrich Vorwerk zwar von 60 auf 64 Euro angehoben, die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers aber nach ihrer "beachtlichen Rally" von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Nach der langen "Underperformance" der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Friedrich Vorwerk erwarten sie aber Gewinnmitnahmen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
74,70 €		 Abst. Kursziel*:
-14,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
70,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,83%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

08:01 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.25 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.25 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
02.05.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

