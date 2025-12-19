DAX24.296 +0,4%Est505.766 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 +4,2%Nas23.256 +1,1%Bitcoin75.230 +3,2%Euro1,1722 ±-0,0%Öl60,25 +0,9%Gold4.351 +0,4%
DAX aktuell

Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX geht freundlich aus dem Handel

19.12.25 18:10 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX am Hexensabbat fester | finanzen.net

Vor dem Wochenende zeigte sich der deutsche Leitindex zunächst wankelmütig. Der große Verfallstag an den Terminbörsen stand im Fokus.

Der DAX präsentierte sich zur Handelseröffnung marginale 0,01 Prozent niedriger bei 24.196,19 Punkten. Nachdem er lange in einer engen Range um die Nulllinie pendelte, konnte er sich später auf grünes Terrain vortasten. Hier schloss er den letzten Sitzungstag der Woche 0,37 Prozent höher bei 24.288,40 Zählern.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Großer Verfallstag an den Terminbörsen

Im Handelsverlauf wurde mit Spannung der "große Verfall" erwartet: An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen.

Insgesamt gibt es jährlich vier große Verfallstermine, und zwar jeweils am dritten Freitag der Monate Juni, September, Dezember und März. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken. Stärkere Kursausschläge an solchen Tagen gibt es vor allem bei Aktien-Schwergewichten in den entsprechenden Indizes.

Zur Mittagszeit um 12:00 Uhr, beim sogenannten Fixing, verfallen planmäßig die Index-Optionen und -Futures von EuroStoxx 50 und Stoxx 50 an der Eurex. Um 13:00 Uhr verfallen in der Mittagsauktion die Futures und Optionen auf den DAX und den TecDAX und fünf Minuten später die auf den MDAX. Gegen Handelsschluss dann laufen die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus.

"Größte und wichtigste Optionsverfall des Jahres"

"Es ist der größte und wichtigste Optionsverfall des Jahres", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Den Dreh- und Angelpunkt sieht er bei der Marke von 24.000 Punkten, die zuletzt zeitweise unterschritten wurde. Inflationsdaten aus den USA hatten dem DAX am Vortag den notwendigen Schub gegeben, um wieder etwas Puffer zu dieser psychologischen Marke aufzubauen.

