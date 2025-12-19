Aktien Frankfurt Schluss: Anleger bleiben zuversichtlich vor Weihnachten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende der letzten vollen Handelswoche vor Weihnachten habe Anleger am deutschen Aktienmarkt nochmals vorsichtig zugegriffen. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, der große Verfallstag an den Terminbörsen hinterließ kaum Spuren. Gerade die großen institutionellen Investoren dürften die Bücher für 2025 bereits geschlossen haben.

Der Dax schloss am Freitag mit 24.288,40 Punkten und damit 0,4 Prozent höher als am Vortag. Er hielt sich damit ein gutes Stück über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten, die er am Donnerstag mit Rückenwind durch eine Leitzinssenkung in den USA und US-Inflationsdaten überwunden hatte. Letztere hatten die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed untermauert. Für 2025 steht für den deutschen Leitindex ein stattliches Plus von 22 Prozent auf dem Kurszettel.

Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 30.361,46 Punkte. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone , legte um 0,3 Prozent zu.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien der deutschen Sportmodekonzerne adidas und Puma (PUMA SE) nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick des US-Wettbewerbers Nike im Blick. Der Adidas-Kurs sank um 1,2 Prozent, für Puma ging es um 3,5 Prozent nach unten. Allerdings ringt Nike eher mit den Folgen hausgemachter Probleme und hat weiter mit einer trägen Entwicklung in China und mit seiner Marke Converse. Die Nike-Aktien verloren in New York zuletzt denn auch fast zehn Prozent an Wert./mis/nas