Einstufung unverändert

Commerzbank-Aktie trotzdem fester: Goldman Sachs senkt Ziel

26.01.26 11:32 Uhr
Commerzbank-Aktie trotzdem fester: Goldman Sachs reduziert Kursziel | finanzen.net

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 35,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,11 EUR 0,68 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 35,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht etwas an. Er geht davon aus, dass die Frankfurter für 2026 weiteres Ertragswachstum signalisieren mit Zinseinkünften von mehr als 8,5 Milliarden Euro.

Die Commerzbank-Aktie fällt via XETRA zeitweise um 2,47 Prozent auf 35,24 Euro.

/ag/gl/ck

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Commerzbank AG, 360b / Shutterstock.com

