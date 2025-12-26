Commerzbank-Aktie trotzdem fester: Goldman Sachs senkt Ziel
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 35,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 35,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht etwas an. Er geht davon aus, dass die Frankfurter für 2026 weiteres Ertragswachstum signalisieren mit Zinseinkünften von mehr als 8,5 Milliarden Euro.
Die Commerzbank-Aktie fällt via XETRA zeitweise um 2,47 Prozent auf 35,24 Euro.
/ag/gl/ck
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Commerzbank News
Bildquellen: Commerzbank AG, 360b / Shutterstock.com