Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar
SFC Energy: Das Comeback ist angelaufen
Aktien von Meta und Co. im Fokus: Social-Media-Verbot bis zum. 15 Lebensjahr in Frankreich?
Joint Venture

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall und OHB könnten sich wohl für Bundeswehr-"Starlink" bewerben - OHB +30%

26.01.26 13:32 Uhr
Der Rüstungskonzern Rheinmetall spricht laut einem Zeitungsbericht mit dem Satellitenhersteller OHB über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr.

Das Projekt soll mit dem Starlink-Netzwerk von Elon Musks Unternehmen SpaceX vergleichbar sein. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium, berichtet die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen.

Das geplante Joint Venture würde sich um einen milliardenschweren Auftrag zur Schaffung eines sicheren, militärtauglichen Satellitenkommunikationsnetzes in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) für die Bundeswehr bewerben.

Das Bremer Unternehmen OHB und das Bundesverteidigungsministerium sowie die Bundeswehrbeschaffungsbehörde lehnten eine Stellungnahme ab. Rheinmetall war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

So reagieren die Aktien des Rüstungssektors

Auf XETRA gibt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,26 Prozent auf 1.807,00 Euro ab. RENK fallen daneben um 3,92 Prozent auf 57,12 Euro, HENSOLDT geben um 3,66 Prozent auf 84,35 Euro nach und TKMS sinken um 0,9 Prozent auf 98,90 Euro. Die OHB-Aktie springt um 29,48 Prozent auf 224,00 Euro hoch.

DOW JONES

