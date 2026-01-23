DAX24.892 ±-0,0%Est505.950 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.127 +1,6%Euro1,1856 -0,3%Öl65,90 -0,6%Gold5.089 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen
Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

'HB': Rheinmetall und OHB konkurrieren mit Airbus um Bundeswehr-Satelliten

26.01.26 09:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
204,65 EUR -2,60 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.830,00 EUR 6,50 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will sich laut einem Zeitungsbericht zusammen mit dem Bremer Satellitenhersteller OHB um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr bewerben. Der Auftragswert soll sich auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen, berichtet das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang betraute Personen. Auch Airbus (Airbus SE) hat demzufolge sein Interesse bekundet.

Wer­bung

Das Projekt soll bis 2029 mit bis zu 200 Satelliten Panzer, Schiffe oder Soldaten vernetzen. Es ähnelt dabei in technischen Details dem Satellitennetzwerk Starlink, das von SpaceX betrieben wird, der Weltraumfirma von Elon Musk. Schon im Februar könnte die Ausschreibung erfolgen, wie ein Insider dem Blatt sagte./nas/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen