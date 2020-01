NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Dow Inc von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 59 auf 54 US-Dollar gesenkt. Das Chemieunternehmen leide unter der schwachen Nachfrage nach Polyethylen, schrieb Analyst Arun Viswanathan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwartet zudem, dass die Preise für Polyethylen im Jahr 2020 entweder stagnieren oder aber sinken werden./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 22:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.