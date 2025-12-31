S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dow-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow-Performance

Bei einem frühen Dow-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Dow-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Dow-Anteile letztlich bei 50,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Dow-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,845 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 23,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 466,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 53,34 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 16,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net