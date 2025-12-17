DAX23.956 -0,5%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 +0,1%Nas22.816 -1,3%Bitcoin73.895 -1,2%Euro1,1752 ±0,0%Öl59,89 +1,8%Gold4.330 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Merz: 'Lage der chemischen Industrie erfüllt uns mit Sorge'

17.12.25 16:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
19,70 EUR -0,30 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN/LEUNA (dpa-AFX) - Die Bundesregierung ist derzeit nach eigenen Angaben in Gesprächen mit dem US-amerikanischen Chemieunternehmen Dow Inc (Dow), um über eine Nachnutzung von Anlagen im mitteldeutschen Chemiedreieck zu diskutieren. Wenn eine Nachnutzung des Betriebsgeländes systematisch verhindert würde, werde er das nicht akzeptieren, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Regierungsbefragung im Bundestag. "Die Lage der deutschen chemischen Industrie erfüllt uns alle mit großer Sorge."

Wer­bung

Was derzeit bei Dow passiere, drohe auch an anderen Standorten in Deutschland zu geschehen, wenn die Rahmenbedingungen für die chemische Industrie in Deutschland nicht schnell besser würden. Dow hatte vor einigen Monaten bekanntgegeben, dass ein Teil seiner Anlagen in Schkopau (Sachsen-Anhalt) und im sächsischen Böhlen Ende 2027 geschlossen werden soll.

Der sogenannte Steamcracker in Böhlen ist eine zentrale Anlage, die aus Rohbenzin chemische Grundstoffe herstellt. Diese Anlage steht am Anfang der chemischen Wertschöpfungskette. Es wird befürchtet, dass eine Abschaltung viele angeschlossene Unternehmen in der Region in Gefahr bringen könnte. Merz betonte, dass derzeit Gespräche über eine Nachnutzung des Geländes geführt würden./sus/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Dow und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dow

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dow

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Dow Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dow Inc

DatumRatingAnalyst
26.04.2024Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2023Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.04.2024Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2023Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.06.2019Dow Market PerformBMO Capital Markets
05.04.2019Dow OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2019Dow Equal-WeightMorgan Stanley
19.07.2019Dow Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.04.2019Dow UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dow Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen