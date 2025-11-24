DAX23.174 +0,4%Est505.509 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.527 -1,2%Euro1,1540 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Ausblick: HP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

24.11.25 12:32 Uhr
HP öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HP Inc (ex Hewlett-Packard)
21,02 EUR 1,47 EUR 7,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HP wird am 26.11.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,99 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,81 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,29 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 53,51 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 53,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

