thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie unbeeindruckt
thyssenkrupp trennt sich wie erwartet von seiner Geschäftseinheit Automation Engineering.
Werte in diesem Artikel
Käufer ist das Unternehmen Agile Robots mit Sitz in München, wie die Autozuliefersparte des Ruhrkonzerns mitteilte. Der Abschluss werde in den nächsten Monaten erwartet, hieß es. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. In Automation Engineering sind alle Aktivitäten im Bereich der Antriebs- und Batteriemontage mit Fokus auf Elektromobilität gebündelt. Beschäftigt werden hier rund 1.100 Mitarbeiter in zehn Ländern.
Volkmar Dinstuhl, der CEO der thyssenkrupp-Sparte Automotive Technology, sprach von einem konsequenten Schritt, das eigene Autozuliefergeschäft auf "Wachstum und Kapitalmarktfähigkeit" auszurichten.
Im Juni hatte die Sparte Automotive Technology angekündigt, drei Einheiten auszugliedern und nach neuen Eigentümern zu suchen, darunter auch Automation Engineering.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,02 Prozent höher bei 8,48 Euro.
DJG/DJN/rio/ros
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere thyssenkrupp News
Bildquellen: thyssenkrupp AG, Quinta / Shutterstock.com
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen