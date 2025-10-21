Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach der Abspaltung und dem Börsengang der Sparte TKMS von 11,50 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da die Aktie des Industriekonzerns seit Jahresbeginn bereits um 215 Prozent gestiegen sei und die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal näher rückten, sehe er auf dem aktuellen Kursniveau nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, schrieb Tommaso Castello in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG