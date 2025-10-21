DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,01 -3,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.117 -0,6%Euro 1,1614 +0,1%Öl 62,57 +1,5%Gold 4.157 +0,8%
thyssenkrupp Aktie

8,91 EUR -0,05 EUR -0,51 %
STU
Marktkap. 6,05 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Hold

08:01 Uhr
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp AG
8,91 EUR -0,05 EUR -0,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach der Abspaltung und dem Börsengang der Sparte TKMS von 11,50 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da die Aktie des Industriekonzerns seit Jahresbeginn bereits um 215 Prozent gestiegen sei und die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal näher rückten, sehe er auf dem aktuellen Kursniveau nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, schrieb Tommaso Castello in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,13 €		 Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,51%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

