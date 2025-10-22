DAX24.320 ±-0,0%Est505.682 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.169 -0,5%Euro1,1584 -0,2%Öl62,14 +0,8%Gold4.062 -1,5%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag nahezu unverändert

22.10.25 12:04 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag nahezu unverändert

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 9,07 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,16 EUR 0,15 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 9,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,93 EUR. Bei 8,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.619.271 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 13,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,13 EUR ab. Abschläge von 65,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,135 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,42 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,99 Mrd. EUR eingefahren.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2025 wird am 20.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,236 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

