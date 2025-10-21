DAX24.292 +0,1%Est505.685 +0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,74 -0,3%Gold4.276 -1,8%
thyssenkrupp im Blick

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag im Aufwind

21.10.25 09:22 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 9,73 EUR zu.

thyssenkrupp AG
Das Papier von thyssenkrupp konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 9,73 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,73 EUR aus. Mit einem Wert von 9,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 654.030 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,35 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 27,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 3,13 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 211,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,124 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,82 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,224 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

