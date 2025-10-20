thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag im Bärenmodus

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 18,6 Prozent auf 9,81 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 18,6 Prozent auf 9,81 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,21 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 9,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.901.219 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 04.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,13 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,82 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,281 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen

thyssenkrupp-Aktie gibt nach: TKMS nach Abspaltung am 20. Oktober einen Tag im MDAX

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingebracht