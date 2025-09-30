thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 7,27 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 6,30 Euro auf "Neutral" belassen. Das Interesse der indischen Jindal Steel an Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) biete zunächst ein gewisses Auffangnetz für die Thyssenkrupp-Aktien, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag nach dem Aus der Gespräche mit dem TKSE-Anteilseigner EP Group (EPG) über eine Aufstockung. Insgesamt hält O'Kane den Thyssenkrupp-Kurs aber für deutlich zu hoch - beim inneren Wert kommt er nur auf 6,50 Euro. Aufgrund der immensen Unsicherheiten beim weiteren Konzernumbau rät er, vorerst an der Seitenlinie zu bleiben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
12,38 €
|Abst. Kursziel*:
-49,09%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-47,35%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
