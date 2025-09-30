DAX 24.448 +1,4%ESt50 5.656 +1,3%MSCI World 4.325 +0,1%Top 10 Crypto 16,55 +1,5%Nas 22.823 +0,3%Bitcoin 102.049 +1,1%Euro 1,1723 -0,1%Öl 65,04 -0,6%Gold 3.870 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark
VW-Aktie in Grün: Durchwachsener US-Absatz im dritten Quartal bei Volkswagen VW-Aktie in Grün: Durchwachsener US-Absatz im dritten Quartal bei Volkswagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
11,97 EUR -0,37 EUR -3,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,27 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 750000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007500001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

14:46 Uhr
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
11,97 EUR -0,37 EUR -3,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 6,30 Euro auf "Neutral" belassen. Das Interesse der indischen Jindal Steel an Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) biete zunächst ein gewisses Auffangnetz für die Thyssenkrupp-Aktien, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag nach dem Aus der Gespräche mit dem TKSE-Anteilseigner EP Group (EPG) über eine Aufstockung. Insgesamt hält O'Kane den Thyssenkrupp-Kurs aber für deutlich zu hoch - beim inneren Wert kommt er nur auf 6,50 Euro. Aufgrund der immensen Unsicherheiten beim weiteren Konzernumbau rät er, vorerst an der Seitenlinie zu bleiben./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
12,38 €		 Abst. Kursziel*:
-49,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-47,35%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

14:46 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie angepasst
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Börse London: FTSE 100 steigt nachmittags
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags im Minus
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende fester
finanzen.net Stabiler Handel: STOXX 50 nachmittags ohne Schwung
Zacks Why Shell (SHEL) Outpaced the Stock Market Today
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
Benzinga OpenAI CEO Sam Altman Launches His &#39;Favorite Feature&#39; Yet, But ChatGPT-Users Will Need To Shell Out $200-A-Month For It
Zacks Shell (SHEL) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
Benzinga $1000 Invested In Shell 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Zacks Shell Joins Petrobras and Galp to Boost Sao Tome Exploration
Zacks Shell (SHEL) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
reNEWS Google appoints Shell to manage UK renewables
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen