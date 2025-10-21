DAX24.292 +0,1%Est505.685 +0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.276 -1,8%
thyssenkrupp-Aktie leichter: Jefferies belässt thyssenkrupp nach TKMS-Börsengang auf 'Hold'

21.10.25 09:09 Uhr
Börsenrakete TKMS-Aktie: Kurs explodiert um 40 % - Jefferies bleibt trotzdem vorsichtig für thyssenkrupp! | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.

Die Abspaltung des Industriekonzerns, Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS, habe mit einem Kurssprung von mehr als 40 Prozent ein sehr starkes Börsendebüt hingelegt, schrieb Tommaso Castello in einer am Montag vorliegenden Studie.

Via XETRA verliert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,47 Prozent auf 9,67 Euro.

/rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025

NEW YORK (dpa-AFX)

