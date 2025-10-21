Ziel 11,50 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.

Die Abspaltung des Industriekonzerns, Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS, habe mit einem Kurssprung von mehr als 40 Prozent ein sehr starkes Börsendebüt hingelegt, schrieb Tommaso Castello in einer am Montag vorliegenden Studie.

Wer­bung Wer­bung

Via XETRA verliert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,47 Prozent auf 9,67 Euro.

/rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025

NEW YORK (dpa-AFX)