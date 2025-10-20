DAX24.144 +1,3%Est505.655 +0,9%MSCI World4.308 +0,3%Top 10 Crypto15,22 +2,4%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.119 +2,1%Euro1,1656 -0,1%Öl60,86 -0,8%Gold4.318 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street freundlich erwartet -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

EQS-Adhoc: Eisen- und Hüttenwerke AG: Dividendenvorschlag Gj. 2024/2025

20.10.25 14:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eisen- und Hüttenwerke AG
21,00 EUR 6,10 EUR 40,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Eisen- und Hüttenwerke AG / Schlagwort(e): Dividende
Eisen- und Hüttenwerke AG: Dividendenvorschlag Gj. 2024/2025

20.10.2025 / 14:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Ad hoc Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 Marktmissbrauchsverordnung (MMVO)

 

Eisen- und Hüttenwerke AG / Schlagwort: Dividende

 

Der Vorstand der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft plant, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 5,25 Euro je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2024/2025 vorzuschlagen. Für das Geschäftsjahr 2023/2024 hatte die Gesellschaft eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Stückaktie ausgeschüttet.

Der geplante Dividendenvorschlag wird durch den Verkaufserlös aus dem am 18. Oktober 2024 ad hoc mitgeteilten Verkauf der thyssenkrupp Electrical Steel India Pvt Ltd., Nashik, Indien, und dessen Auswirkungen auf die Ausgleichszahlung der thyssenkrupp Steel Europe AG an die EHW AG aus dem zwischen der thyssenkrupp Steel Europe AG und der thyssenkrupp Electrical Steel Verwaltungsgesellschaft mbH bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ermöglicht.

Wer­bung

Der Aufsichtsrat wird seine Entscheidung zum Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung in seiner ordentlichen Sitzung zum Jahresabschluss der Gesellschaft treffen. Die Dividendenzahlung steht unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Beschlussfassung der Hauptversammlung.

 

Andernach, 20.10.2025

Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft


 


Ende der Insiderinformation

20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Wer­bung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eisen- und Hüttenwerke AG
Koblenzer Straße 141
56626 Andernach
Deutschland
Telefon: +49-02632-3095-25
E-Mail: ehw@ehw.ag
Internet: www.ehw.ag
ISIN: DE0005658009
WKN: 565800
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, Stuttgart
EQS News ID: 2215622

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2215622  20.10.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eisen- und Hüttenwerke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eisen- und Hüttenwerke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Eisen- und Hüttenwerke AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung