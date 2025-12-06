Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Siemens und Healthineers kooperieren bei Projekten mit Rheinmetall. Fitch bestätigt Allianz mit stabilem AA-Rating. Jungheinrich passt Prognose an. Siemens Energy nach Analystenlob mit Rekordhoch. Airbus hadert mit Auslieferungsziel. Gewinn und Umsatz von HPE wachsen moderat. SCHOTT Pharma-Prognose unter Erwartungen. Störung bei Cloudflare.
