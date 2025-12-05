DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 -5,4%Nas23.575 +0,3%Bitcoin76.762 -3,0%Euro1,1645 ±-0,0%Öl63,84 +0,7%Gold4.212 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3
ETF-Sparplan vs. Einmalanlage: Welche Strategie sich wirklich auszahlt ETF-Sparplan vs. Einmalanlage: Welche Strategie sich wirklich auszahlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

XETRA-SCHLUSS/DAX verabschiedet sich mit Kursgewinnen ins Wochenende

05.12.25 17:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
26,06 EUR -0,48 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
65,05 EUR -1,40 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
52,01 EUR 2,17 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
37,50 EUR 1,26 EUR 3,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SCHOTT Pharma
17,16 EUR -1,08 EUR -5,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,41 EUR 0,20 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Auch am Freitag ging es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt weiter nach oben. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 24.028 Punkte. Stützend wirkte weiter die Zinssenkungserwartung für das Treffen der US-Notenbank in der kommenden Woche. Diese Erwartung wurde noch gestützt durch günstige PCE-Preisdaten (PCE-Deflator) aus den USA, das von der US-Notenbank präferierte Inflationsmaß. Hinzu kam ein konjunktureller Lichtblick. In Deutschland sind die Auftragseingänge im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Das weckte Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Konjunktur.

Wer­bung

Die Nachrichtenlage fiel insgesamt äußerst dünn aus. Schott Pharma verbilligten sich um 8,0 Prozent. Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das aber geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird. Außerdem soll die operative Marge sinken. Die UBS hat bereits reagiert und das Kursziel für die Aktie gesenkt. Der Kurs des Konkurrenten Gerresheimer gab um 1,5 Prozent nach.

Im Stahlsektor sorgten höhere Kursziel von Citi für Kursgewinne. Europäische Abwehrmaßnahmen im Stahlhandel stellen nach Ansicht der Analysten den Haupttreiber für einen Stahlaufschwung im Jahr 2026 dar. Thyssenkrupp gewannen 2,5 Prozent und Salzgitter 3,2 Prozent.

Nach einer Kaufempfehlung durch die Bank of America rückten Renk um 4,6 Prozent vor. Rüstungswerte hatten zuletzt einen schweren Stand angesichts der Gespräche über einen Frieden bzw Waffenstillstand in der Ukraine. Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit einer Waffenruhe allerdings als nur sehr gering eingeschätzt. Kion kamen um 1,4 Prozent zurück. Hier hat Citi das Votum auf "Neutral" von "Buy" gesenkt.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.028,14 +0,6% +20,0%

DAX-Future 24.042,00 +0,6% +17,2%

XDAX 24.019,77 +0,6% +20,5%

MDAX 29.696,45 +0,3% +15,7%

TecDAX 3.607,88 +0,7% +4,8%

SDAX 16.905,70 +0,5% +22,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,78 -34

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 11:45 ET (16:45 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
26.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
21.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen