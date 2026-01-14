RENK Aktie
Marktkap. 6,5 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Das Risiko, dass Deutschland seine Aufrüstungsambitionen nennenswert verringert, hält Burgess für äußerst gering./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Neutral
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,51 €
|Abst. Kursziel*:
17,63%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
61,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,32%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|12:26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research