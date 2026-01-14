DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.532 +0,5%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.681 +0,9%Bitcoin 82.751 -0,7%Euro 1,1613 -0,3%Öl 63,76 -2,5%Gold 4.621 -0,1%
RENK Aktie

61,23 EUR -0,30 EUR -0,49 %
STU
Marktkap. 6,5 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN
NEU
WKN RENK73

ISIN
ISIN DE000RENK730

Symbol
Symbol RNKGF

Goldman Sachs Group Inc.

RENK Neutral

12:26 Uhr
RENK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Das Risiko, dass Deutschland seine Aufrüstungsambitionen nennenswert verringert, hält Burgess für äußerst gering./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Neutral

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,51 €		 Abst. Kursziel*:
17,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
61,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,32%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

12:26 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

