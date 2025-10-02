DAX 24.291 +1,9%ESt50 5.687 +1,4%MSCI World 4.343 +1,1%Top 10 Crypto 14,94 +0,6%Nas 23.001 +1,4%Bitcoin 95.646 +2,6%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,45 -1,5%Gold 4.349 +2,3%
thyssenkrupp Aktie

9,73 EUR -2,47 EUR -20,21 %
STU
Marktkap. 7,5 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

DZ BANK

thyssenkrupp Halten

16:36 Uhr
thyssenkrupp Halten
thyssenkrupp AG
9,73 EUR -2,47 EUR -20,21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach der TKMS-Abspaltung von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dirk Schlamp sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer erfolgreichen Abspaltung, die die Transparenz im Konzern erhöhe und verborgene Werte sichtbar mache. Die TKMS-Aktie habe sich deutlich über ihre Erstnotiz hinaus entwickelt und bestätige damit die sehr positive Marktaufnahme./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Halten

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
9,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
9,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

16:36 thyssenkrupp Halten DZ BANK
03.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Rüstungs-Comeback Nach kräftigem Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße Nach kräftigem Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße
finanzen.net TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: Anleger setzen thyssenkrupp am Montagnachmittag unter Druck
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Zuschlägen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Starker TKMS-Börsenstart - Zeitweise mehr Wert als Thyssenkrupp
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag im Bärenmodus
finanzen.net MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
