DAX 23.881 +0,6%ESt50 5.530 +0,4%Top 10 Crypto 15,56 -2,2%Dow 46.167 -0,3%Nas 22.514 -0,3%Bitcoin 96.223 -1,3%Euro 1,1758 +0,2%Öl 67,15 -0,7%Gold 3.848 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX letztlich fester -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Rüstungsaktien, Etsy und Shopify im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie im Höhenflug: "Atlas Space Control" präsentiert Electro Optic Systems-Aktie im Höhenflug: "Atlas Space Control" präsentiert
3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal 3. Quartal 2025: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
11,64 EUR +0,03 EUR +0,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,35 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 750000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007500001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TYEKF

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Hold

19:06 Uhr
thyssenkrupp Hold
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
11,64 EUR 0,03 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Laut einem Kapitalmarkttag erziele der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS ein profitables Wachstum, das von einem rekordhohen Auftragsbestand untermauert werde, schrieb Tommaso Castello in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. TKMS erscheine gut positioniert, um von der bis 2033 erwarteten Verdoppelung des Marktes zu profitieren./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
11,70 €		 Abst. Kursziel*:
-1,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,20%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

19:06 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
15:06 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Softing AG

EQS Group EQS-Adhoc: Softing AG korrigiert Jahresprognose
EQS Group EQS-PVR: Softing AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 18.09.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Softing AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Softing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
EQS Group EQS-PVR: Softing AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-PVR: Softing AG: Ver&#246;ffentlichung gem&#228;&#223; &#167; 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Softing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
EQS Group EQS-Adhoc: Softing AG Revises Full-Year Guidance
EQS Group EQS-AFR: Softing AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Softing AG: Interim Statement on the 1st Quarter of 2025
EQS Group EQS-AFR: Softing AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Softing AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Softing AG: Dr. Wolfgang Trier, buy
EQS Group EQS-DD: Softing AG: Dr. Wolfgang Trier, buy
EQS Group EQS-DD: Softing AG: Dr. Wolfgang Trier, buy
RSS Feed
Softing AG zu myNews hinzufügen