NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Laut einem Kapitalmarkttag erziele der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS ein profitables Wachstum, das von einem rekordhohen Auftragsbestand untermauert werde, schrieb Tommaso Castello in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. TKMS erscheine gut positioniert, um von der bis 2033 erwarteten Verdoppelung des Marktes zu profitieren./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
11,70 €
|Abst. Kursziel*:
-1,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,20%
|
Analyst Name:
Tommaso Castello
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
