Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün

SMI aktuell

Der SMI bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,07 Prozent auf 12.643,45 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,474 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,122 Prozent tiefer bei 12.619,55 Punkten in den Handel, nach 12.635,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12.643,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12.615,02 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 12.109,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11.936,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.261,87 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 8,77 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. Bei 10.699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 147,00 CHF), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 104,84 CHF), Holcim (+ 0,54 Prozent auf 67,34 CHF), Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 986,40 CHF) und Sonova (+ 0,50 Prozent auf 220,10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-0,55 Prozent auf 86,98 CHF), Lonza (-0,54 Prozent auf 550,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 58,72 CHF), UBS (-0,36 Prozent auf 30,17 CHF) und Givaudan (-0,20 Prozent auf 3.558,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 221.387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 245,214 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

