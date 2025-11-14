DAX 23.786 -0,4%ESt50 5.665 -0,5%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,95 +2,6%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.396 +1,3%Euro 1,1605 -0,2%Öl 64,34 +0,1%Gold 4.081 +0,0%
Swiss Re Aktie

153,70 EUR -5,60 EUR -3,52 %
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Dank des guten Nicht-Lebensversicherungsgeschäfts habe der Schweizer Rückversicherer im dritten Quartal stark abgeschnitten, lobte Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie zudem etwas schwächer entwickelt als die europäische Branche./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Buy

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
161,40 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
142,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
142,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,80 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

