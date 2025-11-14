Swiss Re Aktie
Marktkap. 43,47 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Dank des guten Nicht-Lebensversicherungsgeschäfts habe der Schweizer Rückversicherer im dritten Quartal stark abgeschnitten, lobte Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie zudem etwas schwächer entwickelt als die europäische Branche./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Buy
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
161,40 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
142,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
142,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,80 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
