Swiss Re Aktie

140,90 EUR -7,80 EUR -5,25 %
STU
131,50 CHF -7,00 CHF -5,05 %
SWX
Marktkap. 40,55 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

Jefferies & Company Inc.

Swiss Re Hold

09:26 Uhr
Swiss Re Hold
Swiss Re AG
140,90 EUR -7,80 EUR -5,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Ziele des Schweizer Rückversichers seien konservativ und lägen unter den Markterwartungen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein starker Kurstreiber sei das nicht. Auch vom angekündigten Aktienrückkauf hätten sich Investoren mehr erhofft, statt der erwarteten eine Milliarde Dollar betrage das Rückkaufvolumen nun die Hälfte./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re Hold

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
128,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
131,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,14%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,49 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

09:26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
09:26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
01.12.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
18.11.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
18.11.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

dpa-afx Aktienrückkäufe geplant Swiss Re gibt moderaten Gewinnausblick für 2026 - Aktie unter Druck Swiss Re gibt moderaten Gewinnausblick für 2026 - Aktie unter Druck
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste
finanzen.net Börse Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Zürich: SPI verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge
EQS Group Swiss Re strebt für 2026 Gewinn von 4,5 Mrd. USD an; erneuerte Strategie zur Stärkung des Kerngeschäfts
finanzen.net SIX-Handel: SMI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI liegt am Nachmittag im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI in Grün
EQS Group Swiss Re targets a net income of USD 4.5 billion in 2026; refreshed strategy to strengthen core business
EQS Group Swiss Re appoints Nicole Pieterse as Chief People Officer
EQS Group Ageing, AI and the revival of industrial policy – structural regime shifts redefine global economy, says Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
EQS Group Swiss Re: USD 80 trillion energy transition to shape global risk markets
EQS Group Silver economy ushers in a new era of growth for life insurance
EQS Group GLP-1 drugs may reduce mortality by up to 6.4% in the US by 2045
EQS Group Holistic approach needed to maintain resilience in a complex risk landscape
