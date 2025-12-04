Swiss Re Aktie
Marktkap. 40,55 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Ziele des Schweizer Rückversichers seien konservativ und lägen unter den Markterwartungen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein starker Kurstreiber sei das nicht. Auch vom angekündigten Aktienrückkauf hätten sich Investoren mehr erhofft, statt der erwarteten eine Milliarde Dollar betrage das Rückkaufvolumen nun die Hälfte./tav/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Hold
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
128,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,01%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
131,50 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,14%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,49 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|09:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|09:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.