Swiss Re Aktie
Marktkap. 40,71 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien bei den Rückversicherern die Gewinnerwartungen für 2026 aufgrund der schwächeren Preisentwicklung gesunken. Bei Swiss Re und der Hannover Rück gehe der Markt nun von höheren Gewinnausschüttungen aus, wobei dies auch die neue Dividendenpolitik beim deutschen Rückversicherer widerspiegele./tav/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Swiss Re Hold
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
129,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
129,45 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,42%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,49 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
