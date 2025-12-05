DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 -3,4%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 77.039 +0,4%Euro 1,1645 +0,0%Öl 63,75 +0,6%Gold 4.197 %
Swiss Re Aktie

Marktkap. 40,71 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN wurde kopiert
WKN A1H81M

ISIN wurde kopiert
ISIN CH0126881561

Symbol wurde kopiert
Symbol SSREF

Jefferies & Company Inc.

Swiss Re Hold

08:01 Uhr
Swiss Re Hold
Swiss Re AG
139,25 EUR -9,45 EUR -6,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien bei den Rückversicherern die Gewinnerwartungen für 2026 aufgrund der schwächeren Preisentwicklung gesunken. Bei Swiss Re und der Hannover Rück gehe der Markt nun von höheren Gewinnausschüttungen aus, wobei dies auch die neue Dividendenpolitik beim deutschen Rückversicherer widerspiegele./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Hold

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
129,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
129,45 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,42%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,49 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

