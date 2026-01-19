DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -3,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.087 +1,0%Euro1,1719 -0,1%Öl63,94 -0,1%Gold4.856 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Netflix 552484 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall im Fokus
Top News
Zwischen Zöllen und Weltordnung: Das ist von Trumps Besuch in Davos zu erwarten Zwischen Zöllen und Weltordnung: Das ist von Trumps Besuch in Davos zu erwarten
Trump will Grönland - Welche Aktien laut einem Experten wichtig werden könnten Trump will Grönland - Welche Aktien laut einem Experten wichtig werden könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neue Login auf finanzen.net

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Swiss Re auf 'Sell' - Ziel 121 Franken

21.01.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Re AG
125,50 CHF -0,70 CHF -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 133 auf 121 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Im P&C-Rückversicherungsmarkt rechnet er 2026 mit Preisdruck, wie er zu Swiss Re schrieb. In diesem Umfeld werde eine Neubewertung schwierig./ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Swiss Re

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Swiss Re

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Swiss Re AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Swiss Re AG

DatumRatingAnalyst
08:06Swiss Re SellGoldman Sachs Group Inc.
05.01.2026Swiss Re HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
17.12.2025Swiss Re NeutralUBS AG
10.12.2025Swiss Re NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Swiss Re KaufenDZ BANK
17.11.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Swiss Re BuyUBS AG
31.10.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Swiss Re BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Swiss Re HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Swiss Re NeutralUBS AG
10.12.2025Swiss Re NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2025Swiss Re HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:06Swiss Re SellGoldman Sachs Group Inc.
05.01.2026Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
08.12.2025Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
06.12.2025Swiss Re UnderweightBarclays Capital
05.12.2025Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Re AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen