Swiss Re Aktie
Marktkap. 38,32 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 138 auf 133 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Erkenntnisse vom Investorentag des Schweizer Rückversicherers an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Neutral
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
133,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
128,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
127,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
4,07%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
