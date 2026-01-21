Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich zum Start leichter

SMI im Blick

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Am Freitag gibt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,27 Prozent auf 13.192,88 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,530 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,392 Prozent auf 13.176,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13.228,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13.168,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.193,30 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,795 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, erreichte der SMI einen Wert von 13.242,80 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 12.557,27 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, einen Stand von 12.265,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,411 Prozent. Bei 13.528,67 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 13.063,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0,34 Prozent auf 349,10 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 604,00 CHF), Novartis (+ 0,28 Prozent auf 115,42 CHF), Swiss Re (+ 0,20 Prozent auf 123,45 CHF) und UBS (-0,16 Prozent auf 37,87 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,72 Prozent auf 180,50 CHF), Holcim (-1,53 Prozent auf 78,68 CHF), Partners Group (-1,20 Prozent auf 1.069,50 CHF), Richemont (-1,18 Prozent auf 154,95 CHF) und Logitech (-1,12 Prozent auf 72,12 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 127.030 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 295,883 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net