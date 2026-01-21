DAX24.840 -0,1%Est505.941 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,3%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.183 +0,1%Euro1,1732 -0,2%Öl64,41 ±0,0%Gold4.911 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Siemens Energy, Gold, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht
Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Kursentwicklung

Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot

23.01.26 09:27 Uhr
Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot | finanzen.net

Das macht der SLI am Freitagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
23,34 CHF 0,08 CHF 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ams-OSRAM AG
9,05 EUR -0,11 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
78,72 CHF -1,18 CHF -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
180,40 CHF -3,25 CHF -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
10.860,00 CHF -190,00 CHF -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
72,80 CHF -0,39 CHF -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
115,30 CHF 0,20 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.069,00 CHF -13,50 CHF -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
348,60 CHF 0,70 CHF 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
96,34 CHF -1,64 CHF -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
604,00 CHF 2,00 CHF 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
73,90 CHF 0,15 CHF 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
551,20 CHF -3,60 CHF -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.138,2 PKT -8,9 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 2.138,53 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,456 Prozent tiefer bei 2.137,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.147,07 Punkten am Vortag.

Bei 2.138,91 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.136,56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,602 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2.140,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der SLI auf 2.040,86 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, lag der SLI bei 2.033,28 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,579 Prozent zurück. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.185,70 Punkten. Bei 2.116,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 1,31 Prozent auf 8,49 CHF), Temenos (+ 0,47 Prozent auf 74,10 CHF), Roche (+ 0,34 Prozent auf 349,10 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 604,00 CHF) und Novartis (+ 0,28 Prozent auf 115,42 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lindt (-1,72 Prozent auf 10.860,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,72 Prozent auf 180,50 CHF), Holcim (-1,53 Prozent auf 78,68 CHF), Straumann (-1,31 Prozent auf 96,70 CHF) und Partners Group (-1,20 Prozent auf 1.069,50 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 127.030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,883 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adecco SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adecco SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:31Nestlé Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Nestlé NeutralUBS AG
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:31Nestlé Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Nestlé NeutralUBS AG
16.01.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen