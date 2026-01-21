Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot

Kursentwicklung

Das macht der SLI am Freitagmorgen.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 2.138,53 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,456 Prozent tiefer bei 2.137,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.147,07 Punkten am Vortag.

Bei 2.138,91 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.136,56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,602 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2.140,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der SLI auf 2.040,86 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, lag der SLI bei 2.033,28 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,579 Prozent zurück. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.185,70 Punkten. Bei 2.116,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 1,31 Prozent auf 8,49 CHF), Temenos (+ 0,47 Prozent auf 74,10 CHF), Roche (+ 0,34 Prozent auf 349,10 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 604,00 CHF) und Novartis (+ 0,28 Prozent auf 115,42 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lindt (-1,72 Prozent auf 10.860,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,72 Prozent auf 180,50 CHF), Holcim (-1,53 Prozent auf 78,68 CHF), Straumann (-1,31 Prozent auf 96,70 CHF) und Partners Group (-1,20 Prozent auf 1.069,50 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 127.030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,883 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net