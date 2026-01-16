DAX24.876 +1,3%Est505.961 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,74 -3,2%Nas23.457 +1,0%Bitcoin75.720 -1,1%Euro1,1737 +0,4%Öl64,07 -1,9%Gold4.880 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Carl Zeiss Meditec 531370
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Rüstungswerte von Trumps Kehrtwende belastet Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Rüstungswerte von Trumps Kehrtwende belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
Kursverlauf

Pluszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende fester

22.01.26 17:57 Uhr
Pluszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende fester | finanzen.net

Der SMI entwickelte sich am vierten Tag der Woche positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,50 CHF -0,26 CHF -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
64,68 CHF -0,34 CHF -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
79,90 CHF 2,30 CHF 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
183,65 CHF 3,05 CHF 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
555,20 CHF -2,20 CHF -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.082,50 CHF 13,50 CHF 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
347,90 CHF 3,20 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
846,40 CHF -1,80 CHF -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
123,20 CHF -0,30 CHF -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
37,93 CHF 0,51 CHF 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
554,80 CHF -0,20 CHF -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.244,9 PKT 88,1 PKT 0,67%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 0,67 Prozent stärker bei 13.244,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,528 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,805 Prozent höher bei 13.262,74 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13.156,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.196,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.299,42 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,404 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 13.163,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der SMI 12.614,43 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, notierte der SMI bei 12.207,89 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,018 Prozent ein. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13.528,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13.063,67 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,96 Prozent auf 79,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 183,65 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 37,93 CHF), Partners Group (+ 1,26 Prozent auf 1.082,50 CHF) und Roche (+ 0,93 Prozent auf 347,90 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Alcon (-0,52 Prozent auf 64,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 59,50 CHF), Lonza (-0,39 Prozent auf 555,20 CHF), Swiss Re (-0,24 Prozent auf 123,20 CHF) und Swiss Life (-0,21 Prozent auf 846,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3.487.800 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 296,775 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche BuyUBS AG
16.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Roche BuyUBS AG
15.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.01.2026Roche OutperformBernstein Research
07.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
11.12.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen