Pluszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende fester

Kursverlauf

Der SMI entwickelte sich am vierten Tag der Woche positiv.

Am Donnerstag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 0,67 Prozent stärker bei 13.244,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,528 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,805 Prozent höher bei 13.262,74 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13.156,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.196,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.299,42 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,404 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 13.163,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wies der SMI 12.614,43 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, notierte der SMI bei 12.207,89 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,018 Prozent ein. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13.528,67 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13.063,67 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,96 Prozent auf 79,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 183,65 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 37,93 CHF), Partners Group (+ 1,26 Prozent auf 1.082,50 CHF) und Roche (+ 0,93 Prozent auf 347,90 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Alcon (-0,52 Prozent auf 64,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 59,50 CHF), Lonza (-0,39 Prozent auf 555,20 CHF), Swiss Re (-0,24 Prozent auf 123,20 CHF) und Swiss Life (-0,21 Prozent auf 846,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3.487.800 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 296,775 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net