Aktien Schweiz etwas fester nach Trump-Kehrtwende im Grönlandkonflikt

22.01.26 17:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
43,03 CHF 0,79 CHF 1,87%
Holcim AG
79,90 CHF 2,30 CHF 2,96%
Kühne + Nagel International AG (KN)
183,65 CHF 3,05 CHF 1,69%
Nestlé SA (Nestle)
73,19 CHF 0,21 CHF 0,29%
Novartis AG
115,10 CHF 0,76 CHF 0,66%
Partners Group AG
1.082,50 CHF 13,50 CHF 1,26%
Roche AG (Genussschein)
347,90 CHF 3,20 CHF 0,93%
UBS
37,93 CHF 0,51 CHF 1,36%
DOW JONES--Die Kehrtwende des US-Präsidenten im Streit um Grönland hat den schweizerischen Aktien am Donnerstag nach oben geholfen. Donald Trump will auf die Strafzölle verzichten, die er einigen europäischen Nato-Mitgliedsstaaten angedroht hatte, nachdem diese Soldaten auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland entsandt hatten, um ihre Solidarität zu bekunden. Wie Trump sagte, hat er sich mit dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf den Rahmen eines Abkommens über Grönland verständigt, Details dazu nannte er jedoch nicht. Die Schweiz wäre von den Zöllen nicht direkt betroffen gewesen, aber indirekt in Mitleidenschaft gezogen worden, denn die EU ist ihr größter Handelspartner.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 13.228 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schlossen die Aktien von Givaudan. Umgesetzt wurden 18,33 (Vortag: 20,54) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Index von Konjunkturzyklikern wie Amrize (+1,9%), Holcim (+3%) oder Kühne + Nagel (+1,9%).

Nestle (+0,3%) erholten sich etwas. Die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns wurde in jüngster Zeit vom Rückruf von Babynahrung belastet, die mutmaßlich mit Bakterien belastet war. Die Pharmaschwergewichte Novartis und Roche gewannen 0,7 und 0,9 Prozent.

Finanzwerte waren ebenfalls gesucht. Die Aktien der UBS stiegen um 1,4 Prozent. Partners Group rückten um 1,3 Prozent vor.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 11:40 ET (16:40 GMT)

