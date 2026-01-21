Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsende steigen
Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.
Der SLI stieg im SIX-Handel schlussendlich um 0,54 Prozent auf 2.147,07 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,919 Prozent stärker bei 2.155,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.135,55 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2.144,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.159,03 Punkten lag.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,205 Prozent nach unten. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 22.12.2025, den Stand von 2.132,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, stand der SLI noch bei 2.040,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, betrug der SLI-Kurs 2.024,37 Punkte.
Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,182 Prozent ein. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.185,70 Punkten. Bei 2.116,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 4,40 Prozent auf 23,26 CHF), ams-OSRAM (+ 3,46 Prozent auf 8,38 CHF), Holcim (+ 2,96 Prozent auf 79,90 CHF), Julius Bär (+ 1,84 Prozent auf 67,38 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 183,65 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Straumann (-1,07 Prozent auf 97,98 CHF), Alcon (-0,52 Prozent auf 64,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 59,50 CHF), Lonza (-0,39 Prozent auf 555,20 CHF) und Swiss Re (-0,24 Prozent auf 123,20 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3.487.800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 296,775 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,77 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
