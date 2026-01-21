DAX24.876 +1,3%Est505.961 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,74 -3,2%Nas23.459 +1,0%Bitcoin75.720 -1,1%Euro1,1743 +0,5%Öl64,05 -1,9%Gold4.878 +1,0%
Kursentwicklung im Fokus

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsende steigen

22.01.26 17:57 Uhr
Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsende steigen | finanzen.net

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,50 CHF -0,26 CHF -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Adecco SA
23,26 CHF 0,98 CHF 4,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
64,68 CHF -0,34 CHF -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ams-OSRAM AG
9,29 EUR 1,09 EUR 13,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
79,90 CHF 2,30 CHF 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
67,38 CHF 1,22 CHF 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
183,65 CHF 3,05 CHF 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
555,20 CHF -2,20 CHF -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
347,90 CHF 3,20 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
97,98 CHF -1,06 CHF -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
123,20 CHF -0,30 CHF -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
73,75 CHF 0,65 CHF 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
37,93 CHF 0,51 CHF 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
554,80 CHF -0,20 CHF -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.147,1 PKT 11,5 PKT 0,54%
Charts|News|Analysen

Der SLI stieg im SIX-Handel schlussendlich um 0,54 Prozent auf 2.147,07 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,919 Prozent stärker bei 2.155,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.135,55 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2.144,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.159,03 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,205 Prozent nach unten. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 22.12.2025, den Stand von 2.132,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, stand der SLI noch bei 2.040,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, betrug der SLI-Kurs 2.024,37 Punkte.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,182 Prozent ein. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.185,70 Punkten. Bei 2.116,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 4,40 Prozent auf 23,26 CHF), ams-OSRAM (+ 3,46 Prozent auf 8,38 CHF), Holcim (+ 2,96 Prozent auf 79,90 CHF), Julius Bär (+ 1,84 Prozent auf 67,38 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 183,65 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Straumann (-1,07 Prozent auf 97,98 CHF), Alcon (-0,52 Prozent auf 64,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 59,50 CHF), Lonza (-0,39 Prozent auf 555,20 CHF) und Swiss Re (-0,24 Prozent auf 123,20 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3.487.800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 296,775 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,77 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
08.01.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025ams-OSRAM BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
19.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025ams-OSRAM BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
18.11.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025ams-OSRAM BuyUBS AG
13.10.2025ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
19.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023ams UnderweightBarclays Capital
29.09.2023ams UnderweightBarclays Capital
28.09.2023ams UnderweightBarclays Capital
04.05.2022ams UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
