ANALYSE-FLASH: UBS senkt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel runter auf 135 Franken

17.12.25 09:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Re AG
129,30 CHF -1,40 CHF -1,07%
Charts|News|Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 150 auf 135 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Will Hardcastle kappte am Dienstagabend seine Ergebnisschätzungen für den Rückversicherer bis 2027 um 5 bis 7 Prozent. Weitere Belastungen durch den Bereich Life & Health Reinsurance seien nicht auszuschließen. Zudem begrüßt Hardcastle zwar grundsätzlich die Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms. Zunächst verfehle aber das Volumen die Erwartungen deutlich./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

