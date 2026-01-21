JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

18:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Rückversicherers senkte Kamran M Hossain am Donnerstag seine Schätzungen für den Überschuss 2025 um 2 Prozent./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:42 / GMT

