Swiss Re Aktie
Marktkap. 37,22 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Rückversicherers senkte Kamran M Hossain am Donnerstag seine Schätzungen für den Überschuss 2025 um 2 Prozent./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Neutral
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
155,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
123,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
25,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
123,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
25,81%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
133,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|18:11
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|18:11
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)