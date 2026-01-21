DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.509 +0,9%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.485 +1,1%Bitcoin 76.164 -0,5%Euro 1,1747 +0,5%Öl 63,82 -2,3%Gold 4.911 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie steigt: Zwischen Analystenstimmen und Erleichterung um Zollrücknahme Novo Nordisk-Aktie steigt: Zwischen Analystenstimmen und Erleichterung um Zollrücknahme
Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Swiss Re Aktie

Kaufen
Verkaufen
Swiss Re Aktien-Sparplan
132,60 EUR -1,15 EUR -0,86 %
STU
123,20 CHF -0,30 CHF -0,24 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,22 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0126881561

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSREF

JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

18:11 Uhr
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
132,60 EUR -1,15 EUR -0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Rückversicherers senkte Kamran M Hossain am Donnerstag seine Schätzungen für den Überschuss 2025 um 2 Prozent./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 15:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Neutral

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
155,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
123,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
25,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
123,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
25,81%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
133,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

18:11 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.01.26 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
17.12.25 Swiss Re Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: Das macht der SMI am Nachmittag
finanzen.net Börse Zürich: SMI am Mittag mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net SLI aktuell: SLI zum Handelsende mit Gewinnen
finanzen.net Börse Zürich: SMI präsentiert sich schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt ab
finanzen.net Börse Zürich: SMI zeigt sich zum Start schwächer
EQS Group 2025 marks sixth year insured natural catastrophe losses exceed USD 100 billion, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re and RIQ partner to advance risk transfer powered by data and AI
EQS Group Swiss Re targets a net income of USD 4.5 billion in 2026; refreshed strategy to strengthen core business
EQS Group Swiss Re appoints Nicole Pieterse as Chief People Officer
EQS Group Ageing, AI and the revival of industrial policy – structural regime shifts redefine global economy, says Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
EQS Group Swiss Re: USD 80 trillion energy transition to shape global risk markets
EQS Group Silver economy ushers in a new era of growth for life insurance
RSS Feed
Swiss Re AG zu myNews hinzufügen