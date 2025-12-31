DAX 24.727 +0,8%ESt50 5.898 +0,8%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 -5,1%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.340 +1,6%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,17 +0,6%Gold 4.425 +2,2%
Swiss Re Aktie

Marktkap. 39,41 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Swiss Re Hold

14:26 Uhr
Swiss Re Hold
Swiss Re AG
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Nach der außergewöhnlich profitablen Periode zwischen 2023 und 2025 beschrieben die großen Rückversicherungsmakler die Vertragserneuerungen zum 1. Januar 2026 nun als "eine Phase der Abschwächung des harten Marktes", schrieben die Analysten Michael Christodoulou und Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Rückversicherern. Kapital sei reichlich vorhanden, der Wettbewerb habe sich zugleich verschärft und die inzwischen an die Risiken angepassten Preise in den Sach- und Spezialversicherungssparten sänken./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re Hold

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
140,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
128,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
127,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,15%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

14:26 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:01 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
17.12.25 Swiss Re Neutral UBS AG
10.12.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 Swiss Re Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

dpa-afx Vertragserneuerungsrunde Aktien von Munich Re, Hannover Rück und Co: Preisdruck bei Januar-Erneuerungen belastet Kurse Aktien von Munich Re, Hannover Rück und Co: Preisdruck bei Januar-Erneuerungen belastet Kurse
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI notiert am Mittag im Minus
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich leichter
finanzen.net SMI-Papier Swiss Re-Aktie: Wäre eine Swiss Re-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI beginnt Montagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Swiss Re-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI schlussendlich in Grün
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SLI beendet die Sitzung im Plus
EQS Group 2025 marks sixth year insured natural catastrophe losses exceed USD 100 billion, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re and RIQ partner to advance risk transfer powered by data and AI
EQS Group Swiss Re targets a net income of USD 4.5 billion in 2026; refreshed strategy to strengthen core business
EQS Group Swiss Re appoints Nicole Pieterse as Chief People Officer
EQS Group Ageing, AI and the revival of industrial policy – structural regime shifts redefine global economy, says Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
EQS Group Swiss Re: USD 80 trillion energy transition to shape global risk markets
EQS Group Silver economy ushers in a new era of growth for life insurance
