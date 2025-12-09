DAX 24.043 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.197 -0,3%
Swiss Re Aktie

137,15 EUR +0,70 EUR +0,51 %
STU
128,00 CHF -0,30 CHF -0,23 %
SWX
Marktkap. 38,32 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 160 auf 155 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
155,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
129,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
128,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
21,09%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

