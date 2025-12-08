DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 11,96 +0,2%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.762 -0,1%Euro 1,1642 +0,0%Öl 62,43 -0,1%Gold 4.183 -0,2%
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant Rüstungspaket in Rekordhöhe -- thyssenkrupp erwartet rote Zahlen -- NVIDIA darf bestimmte Chips nach China exportieren
Top News
Swiss Re Aktie

136,25 EUR -2,55 EUR -1,84 %
STU
129,02 CHF -1,57 CHF -1,20 %
BRX
Marktkap. 37,96 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Swiss Re Hold

08:01 Uhr
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
136,25 EUR -2,55 EUR -1,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 161,40 auf 140 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei ausbalanciert, schrieb Michael Christodoulou am Montagabend. Die Rückversicherung im Segment Schaden und Unfall habe nur begrenztes Wachstumspotenzial./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Hold

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
140,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
130,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
129,02 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

08:01 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08.12.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
06.12.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

