Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt ab

SMI-Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,52 Prozent leichter bei 13.102,04 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,545 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,295 Prozent leichter bei 13.131,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13.169,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13.167,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13.092,57 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,48 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SMI auf 13.171,85 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, notierte der SMI bei 12.622,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.111,16 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,10 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.528,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13.080,02 Zähler.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,25 Prozent auf 550,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,50 Prozent auf 179,25 CHF), Sika (+ 0,41) Prozent auf 146,80 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 601,00 CHF) und Sonova (+ 0,23 Prozent auf 218,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Partners Group (-1,55 Prozent auf 1.048,50 CHF), Zurich Insurance (-1,37 Prozent auf 560,60 CHF), Swiss Life (-1,09 Prozent auf 849,40 CHF), Logitech (-1,08 Prozent auf 71,70 CHF) und Swiss Re (-0,92 Prozent auf 124,35 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.248.754 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 297,878 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net