DAX24.516 -0,8%Est505.856 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.212 +1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl64,88 +1,4%Gold4.864 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
SMI-Kursverlauf

Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt ab

21.01.26 12:26 Uhr
Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt ab | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,40 CHF -0,50 CHF -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
179,25 CHF 0,90 CHF 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
71,58 CHF -0,90 CHF -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
549,20 CHF 5,60 CHF 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
73,25 CHF -0,69 CHF -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.048,50 CHF -16,50 CHF -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
343,30 CHF -2,70 CHF -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
146,65 CHF 0,45 CHF 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
218,30 CHF 0,40 CHF 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
849,20 CHF -9,60 CHF -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
124,30 CHF -1,20 CHF -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
600,50 CHF 1,50 CHF 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
559,80 CHF -8,60 CHF -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.097,8 PKT -72,2 PKT -0,55%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,52 Prozent leichter bei 13.102,04 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,545 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,295 Prozent leichter bei 13.131,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13.169,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13.167,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13.092,57 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,48 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SMI auf 13.171,85 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, notierte der SMI bei 12.622,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.111,16 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,10 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.528,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13.080,02 Zähler.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,25 Prozent auf 550,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,50 Prozent auf 179,25 CHF), Sika (+ 0,41) Prozent auf 146,80 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 601,00 CHF) und Sonova (+ 0,23 Prozent auf 218,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Partners Group (-1,55 Prozent auf 1.048,50 CHF), Zurich Insurance (-1,37 Prozent auf 560,60 CHF), Swiss Life (-1,09 Prozent auf 849,40 CHF), Logitech (-1,08 Prozent auf 71,70 CHF) und Swiss Re (-0,92 Prozent auf 124,35 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.248.754 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 297,878 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
12:31Nestlé NeutralUBS AG
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12:31Nestlé NeutralUBS AG
16.01.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Nestlé NeutralUBS AG
08.01.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen