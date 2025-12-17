DAX24.412 -1,2%Est505.833 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 ±-0,0%Nas22.954 -2,4%Bitcoin75.483 +0,2%Euro1,1739 +0,1%Öl65,00 +1,6%Gold4.868 +2,2%
GNW-News: Mohawk Industries, Inc. stellt in einer Telefonkonferenz seine Ergebnisse für das vierte Quartal vor

21.01.26 13:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mohawk Industries Inc.
101,00 EUR -2,00 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^CALHOUN, Georgia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der

Veröffentlichung der Ergebnisse von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das vierte

Quartal 2025 am Donnerstag, den 12. Februar 2026, lädt das Unternehmen zur

Teilnahme an einer Telefonkonferenz ein. Die Live-Übertragung findet am Freitag,

den 13. Februar 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time statt.

Was: Telefonkonferenz von Mohawk Industries zum Ergebnis des vierten Quartals

13. Februar 2026

Wann: 11:00 Uhr ET

https://www.mohawkind.com (https://www.mohawkind.com/)

Wo: Wählen Sie die Registerkarte?Investoren"

Live über das Internet - Melden Sie sich an

unter ir.mohawkind.com/investor-overview

(https://ir.mohawkind.com/investor-overview/)

Registrieren Sie sich für die Telefonkonferenz

unter https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/kOTdClYMxZhowkLVwI9hLHzXka0?doma

in=dpregister.com)

Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)

Wie: Wählen Sie 1-412-317-1843 (international)

Für alle, die zur Live-Übertragung nicht teilnehmen können, ist die

Telefonkonferenz bis zum 13. März 2026 unter den Nummern 1-855-669-9658

(USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) mit dem Replay-Zugangscode

6945334 abrufbar. Die Telefonkonferenz wird archiviert und kann ein Jahr lang

unter der Registerkarte?Investors" auf mohawkind.com als Aufzeichnung abgerufen

werden.

ÜBER MOHAWK

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten

Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und behauptet führende Positionen in

Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Die vertikal integrierten

Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen

deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie

Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender

Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen

über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten

abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und

Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und

renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean,

Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi,

Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239

Â°

