DAX24.569 -0,5%Est505.879 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 +2,0%Nas23.093 +0,6%Bitcoin76.849 +2,0%Euro1,1726 ±0,0%Öl64,93 +1,5%Gold4.864 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens
DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

DAVOS/Trump: Venezuela wird mehr Geld machen denn je

21.01.26 15:07 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seinen angeordneten Eingriff in Venezuela gerechtfertigt und goldene Zeiten für das südamerikanische Land angekündigt. Die 50 Millionen Barrel Öl (je 159 Liter), die die USA aus Venezuela erhalten würden, würden zwischen beiden Ländern aufgeteilt, sagte Trump bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Wer­bung

"Vor 20 Jahren war (Venezuela) ein großartiges Land, aber jetzt haben sie Probleme", sagte Trump. Aber die USA würden nun helfen. "Venezuela wird in den nächsten sechs Monaten mehr Geld verdienen als in den vergangenen 20 Jahren, alle großen Ölkonzerne kommen ins Land. Es ist unglaublich", sagte Trump. Dem Land werde es großartig gehen.

Auch die US-Gasproduktion sei unter seiner Führung gestiegen und jetzt auf einem Allzeithoch, sagte der Staatschef./bvi/DP/jha